Paluumuutto on väestönvaihto-salaliittoteoriaan kytkeytyvä termi, josta on tullut osa valtavirran politiikkaa

Lokakuussa 2025 Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto (DHS) julkaisi X:ssä yksisanaisen viestin: remigrate, ”muuta takaisin”.
Paluumuutto on ideologinen sana ja äärioikeiston käyttämä käsite, joka on siirtynyt marginaalista osaksi valtavirran politiikkaa. Kansainvälinen äärioikeisto ja uusfasistiset ryhmät pitävät paluumuuttoa niin tärkeänä, että toukokuussa 2025 Italian Gallaraten kaupungissa järjestettiin aihetta käsittelevä huippukokous Remigration Summit. Tapahtumaan osallistui suuri määrä äärioikeistolaisten ryhmien jäseniä aina Vaihtoehto Saksalle eli AfD-puolueesta belgialaiseen Vlaams Belangiin, mutta myös uusnatsijärjestöjä, kuten espanjalainen Deport Them Now (”karkottakaa heidät nyt”) ja Matteo Salvinin Lega-puolueen europarlamentin edustaja, eläköitynyt Italian armeijan kenraali Roberto Vannacci. Hänen mukaansa paluumuutto ei ole iskulause vaan konkreettinen ehdotus, joka perustuu terveeseen järkeen eikä vihaan.
Paluumuuttopolitiikan tavoitteena on palauttaa menetetty järjestys ja puolustaa sekä lähinaapurustoja että kansallista itsemääräämisoikeutta.
Äärioikeisto on kehystänyt maahanmuuton sivilisaatiota uhkaavaksi perustavanlaatuiseksi ongelmaksi, joka täytyy ratkaista pikaisesti ennen kuin kansakunta, yhteiskunta ja valtio romahtavat. Nämä salaliittoteoriat eivät ole uusia.