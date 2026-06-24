Nuorten keskinäinen väkivalta liittyy usein kadulla tapahtuvaan kaupankäyntiin, jonka takana on halu rikastua. Nuoret ovat sisäistäneet aikamme kasvatusoppien mukaiset yrittäjämäiset ihanteet ja vastuun omasta menestyksestään, kertoo Nuorisotutkimusseuran tuore työpaperi. Sosiaalisen median myötävaikutuksella taloudellisen menestyksen symbolit kuten kalliit vaatteet ja asusteet nähdään arvostuksen mittarina.
Osa nuorista on taloudellisten ihanteiden myötä valmis ottamaan riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi vapen myyntiin. Lain rajojen eri puolilla toimiva yrittäjyys houkuttelee etenkin vähävaraisista perheistä tulevia nuoria.
”Tuista riippuvaisiin ihmisiin kohdistuu tällä hetkellä kovasävyistä puhetta, eivätkä nuoret pidä itsestään selvänä, että olisi joku yhteiskunta, joka huolehtii. Yksi tapa reagoida hyvinvointivaltion vetäytymiseen on yritteliäisyys”, kertoo Nuorisotutkimusseuran tutkijatohtori, sosiologi Malin Fransberg.