Kysytään näin: kuka ei törmännyt alkuvuodesta Heated Rivalryyn? Urheiluromantiikan lukijoiden piirissä kulttimaineisen romaanisarjan tv-adaptaatio on tavoittanut odottamattoman laajat yleisöt. HBO:ssa ilmestynyt sarja kiinnostaa erityisesti naisia ja on kerännyt ympärilleen fanikulttuuria Suomessa. Harvempi tietää, että homoromanttinen jääkiekkoromantiikka nousi Suomessa suosioon nuorten lukijoiden keskuudessa jo viime syksynä. Annukka Salamalta julkaistiin lokakuussa 2025 nuortenromaani Sulamispiste, joka käsittelee Heated Rivalryn tavoin jääkiekkoa – ja kahden pojan välistä rakkautta. Vaikka kohderyhmät ovat erilaiset, kahta teosta yhdistää queer-urheiluromantiikan genren lisäksi niiden suosio omassa viitekehyksessään. Satu Ovaskaisen kuvittama Sulamispiste on ollut luetuin suomalainen nuortenkirja sen julkaisusta lähtien. Helsingin kirjamessuilla Annukka Salaman signeerausjono oli yhtä pitkä kuin Sauli Niinistön.
Queer-lätkäromantiikka innostaa – Annukka Salama on kerännyt teokselleen huimia lukijamääriä
Suoratoistosarja Heated Rivalry yllätti maailman suosiollaan, mutta tehdään jääkiekkoromantiikkaa Suomessakin. Kirjailija Annukka Salama kirjoittaa ”meiltä meille” ja tietää, mitä nuoret haluavat lukea.