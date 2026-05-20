Voiman raati riisuu kanadalaisen matikkarokkibändi Angine de Poitrinen naamiot

Vielä muutama kuukausi sitten harva länsimainen musanörtti edes tiesi, mitä on mikrotonaalisuus tarkoittaa. Nyt sana on jokaisen itseään kunnioittavan friikkiosaston diggarin huulilla ja yhä enemmän valtavirrassa. Syynä on Quebecistä ponnistava Angine de Poitrine (suom. rintakipu), joka on valloittanut netin KEXP-radiokanavalla julkaistulla videollaan erikoisuutta tavoittelevia sydämiä ympäri maailman. Muun muassa länsimaisen pullamössörokin kultapoju Dave Grohl on tunnustautunut yhtyeen faniksi. Angine de Poitrinen musiikkia on nimitetty matikkarokiksi. Yhtye koostuu rumpalista ja kitaristi-basistista. Musiikki rakentuu kitaristi-basistin soittamien looppien avulla erikoisen kuuloisten rytmikuvioiden ja naivistisen soundimaailman varaan, pukushow’ta unohtamatta. Laulua bändin tuotoksissa ei kuulla, jos ei joitain yksittäisiä syntikkamaisia äännähdyksiä lasketa. Ilmiön syvällinen käsittely

