Voima-lehti uudistuu – verkkolehti digitilaajille parantaa journalismin kestävyyttä

Suomen suurin kulttuurilehti Voima uudistuu verkossa sekä ulkoasultaan että toimintaperiaatteeltaan. Panostamme entistä laadukkaampaan journalismiin, mutta kyetäksemme rahoittamaan toimintamme ja varmistamaan työmme laadun ja jatkuvuuden, verkkolehtemme osoitteessa tarjoaa jatkossa journalismia digitilaajillemme. Ilmaiseksi luettavana säilyvät valikoidut näytejutut, blogit ja arviot. Myös podcasteja voi jatkossakin kuunnella podcast-palveluista.

Lehden paino- ja jakelukustannukset ovat nousseet vuosien mittaan, eikä painetun lehden tilausmaksuista jää riittävästi katetta itse journalismin tekemiseen. Jatkossa Voiman journalistiset sisällöt julkaistaan ensin verkossa, ja osa niistä myöhemmin myös painetussa lehdessä. Painettu Voima ilmestyy jatkossakin kahdeksan kertaa vuodessa 60 000 kappaleen painoksella, valtakunnallisena ilmaisjakelulehtenä. Voiman painetun lehden tilaukset jatkuvat ennallaan.

Voiman digitilauksen hinta on 5,90 €/kk tai vuositilauksena 59 €/vuosi. Digi- ja printti-yhdistelmätilaus on saatavilla hintaan 9 €/kk. Tilaajaksi voi liittyä sivullamme voima.fi/liity.

Suomen suurin kulttuurilehti Voima on jo yli 26 vuoden ajan tavoittanut laajan kirjon lukijoita ja pyrkinyt samalla nostamaan esiin ääniä, jotka eivät valtamedioissa pääse kuuluviin. Erilaisten aiheiden ja näkökulmien käsittelyssä sekä kriittisessä yhteiskunnan ja sen toimijoiden tarkastelussa Voimalla on edelleen tuiki tärkeä rooli.

Olemme kiitollisia siitä, että olemme saaneet jo yli neljännesvuosisadan toimittaa lukijoillemme riippumatonta laatujournalismia ja olla erilainen ja siksi erityisen tärkeä ääni Suomen mediakentällä. Uskomme, että tehtävämme on nyt, vuonna 2026 entistäkin merkittävämpi. Toivomme, että mahdollisimman moni lukija voi tukea meitä liittymällä tilaajaksemme.

Uudistuvaa Voimaa juhlistetaan Rosebud Sivullinen -kirjakaupassa keskiviikkona 13.5. klo 17.00 alkaen. Illan ohjelma:

17.00 Tilaisuus alkaa

17.20 Uudistuvaa Voima-lehteä esittelevät päätoimittaja Emilia Miettinen ja kustantaja Tuomas Rantanen.

17.40 Politiikan teatteria -podcast: Toimittajien poliittisuus kuohuttaa. Onko kaikki journalismi poliittista? Keskustelemassa Demokraatin päätoimittaja Petri Korhonen, Voiman toimittaja Kukka-Maria Ahokas ja tutkiva toimittaja Mikko Sauli. Keskustelua vetää toimittaja ja kustantaja Tuomas Rantanen.

18.20 Tuhoisa ja itsetuhoinen Venäjä: asiantuntija Irina Vesikko ja Voiman Vlast-projektin vastuutoimittaja Iida Simes.

18.40 Maljan kohotus uudelle Voimalle.

Lämpimästi tervetuloa kohottamaan malja Voimalle, journalismille ja maailmanrauhalle!

Rosebud on Voimaa julkaisevan Voima Kustannus Oy:n osakas.