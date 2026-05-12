Anssi Kasitonni Cinematic Universe rakentuu leikin kautta

Lumiselle pellolle on askarreltu tikuista ja kartongista sotilastukikohdan pienoismalli. Pian illan hämärässä joukko tummia hahmoja ampuu tukikohtaa ilotulitteilla, ja lopulta liekit nielevät sen.

Anssi Kasitonnin Le Saboteur -lyhytelokuvan (2022) kuvaukset muistuttavat lapsuuden leikkejä. Lukemattomat kesäpäivät ovat kuluneet tukikohtia hiekkalaatikoille rakennellessa. Tuntien urakkaa seuraa massiivinen hyökkäys, ja pian linnoitus on maan tasalla.

Lyhytelokuva on nähtävissä yhdessä Suomen merkittävimmistä nykytaiteen museoista Kasitonnin näyttelyn auettua Serlachiuksen Pääkonttorissa. Museonjohtaja Pauli Sivonen on päässyt seuraamaan taiteilijan työskentelyä läheltä.

”Anssi onnistuu olemaan väsääjä, joka astui jonkun kynnyksen yli lapsuudesta kuvataiteilijuuteen. Nyt hän saa tehdä sitä ihan samaa mitä teki lapsenakin. Samaa, mitä me kaikki teimme lapsena, ja yleisö myös tunnistaa tämän”, Sivonen kuvailee.

Ikuinen paluu nuoruuteen

Anssi Kasitonni, oikealta nimeltään Anssi Heinonen, askartelee veistoksensa aaltopahvin ja lasikuidun kaltaisista materiaaleista, ehkä maalaa ne lopuksi kultaisella spraylla. Hän kuvaa lyhytelokuvansa vanhanaikaisilla filmikameroilla ja ammentaa erikoistehosteensa elokuvataiteen alkuhämärästä: avaruusalus lentää siiman varassa ja jättiläisrobotti liikkuu nykien stop motion -tekniikalla toteutettuna. Kasitonni itse tiedetään touhukkaaksi tyypiksi.

”Innostus on kiinnostuksen postimies”, Kasitonni toteaa kuin kyseessä olisi vakiintunut kansanviisaus. ”Apatia ja kyynistyminen ovat ehkä pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua.”

Apatia ja kyynisyys ovat monille suojamuureja maailman epäoikeudenmukaisuutta vastaan, mutta Kasitonni toivoo, että ainakin välillä kaikki pääsisivät pois muurin takaa. ”Leikki voi olla ase kyynistymistä vastaan.”

Tutkimustenkin mukaan leikki on ihmisille ja muille eläimille ominainen tapa oppia uutta. Leikki työskentelymetodina näkyy esimerkiksi Le Saboteur -agenttiseikkailuparodiassa. Valkokankaalla itse seikkailuelokuvan rinnalla on toinen ruutu, jossa näkyy kuinka vieressä pyörivä kohtaus on kuvattu ja tehosteet toteutettu.

”Tämä on ihan sitä samaa leikkiä”, Kasitonni hihkuu. Elokuvan teko erosi leikistä kuitenkin siinä, että filmiryhmällä oli käytettävissään roomalaisten kynttilöiden lisäksi myös oikea haulikko ja siinä, että tukikohtaan oli piilotettu bensalla täytettyjä limupulloja. Bensapullojen räjäyttely olisi todennäköisesti herättänyt paheksuntaa hiekkalaatikkoa ympäröivissä taloissa.

Le Saboteur kilvoitteli valmistuttuaan Jussi-palkinnosta.

Leikin ja työn sekoittumisella Kasitonni haastaa kulttuurillemme yleisen, binäärisen tavan hahmottaa maailmaa: Monet meistä erottavat leikin ja työn tiukasti toisistaan, ja sama kaksijakoisuus näkyy ehdottomassa jaossa miehiin ja naisiin. Se näkyy jaottelussa hyvään ja pahaan, ihmisiin ja eläimiin. Aikuiset tekevät töitä, ja leikki kuuluu lapsille. Monien puheissa leikkiminen ja lapsellisuus ovat ivan kohteita.

”Ehkä olen lapsellinen tai lapsenmielinen enkä ole koskaan lopettanut leikkimistä. Voisi joku kuvailla sitä myös yksinkertaisuudeksi tai jollain vähän ikävämmälläkin termillä, mutta ei minulle ole oikeastaan väliä sillä, miten muut tämän määrittelevät.”

Kasitonni pohtii, että hänen tapaansa olla ja touhuta voisi kuvailla hyvässä ja pahassa ”pikkupoikamaiseksi”. Dualistisessa maailmankuvassa pikkupoikamaisuutta pidetään sopimattomana aikuiselle. Ei haluta nähdä, että aikuisuus ja pikkupoikamaisuus voisivat olla läsnä yhtä aikaa.

”Ehkä siksi leikkimisen taito unohdetaan aikuisuuden myötä. Ajatellaan että leikkimisessä on jotain negatiivista, mutta leikkimistähän on niin monenlaista. Varmasti jatkan tietyllä tavalla sitä lapsuuden leikkiä edelleen.”

Yhtäkkiä Kasitonni heittäytyy miettimään Jouko Turkan vuoden 1994 romaania Häpeä. ”Luulen, että häpeän tunne estää aika monia aikuisia leikkimästä. He saattavat hävetä omaa leikkimistään vaikka olisivat yksin kotona ja varsinkin, jos joku muu näkee sen.”

Yksin ei ole kiva leikkiä

Kasitonni kutsuu mukaan filmiensä kuvauksiin sukulaisia, tuttuja ja kylänmiehiä. Amatöörinäyttelijöiden seassa voi tosin vilahtaa myös Martti Suosalon kaltaisia ammattilaisia.

Yksi vakituisista avustajista on Kasitonnin isän veli, Pentti Heinonen. Eli Pena-setä.

”Mulle se aina soittaa, kun on jotain. Ja sanon aina, että kerkiän kyllä”, Heinonen kertoo suhteestaan veljenpoikansa projekteihin.

Heinonen kuvailee itseään Kasitonnin tavoin melko touhukkaaksi. ”Emäntä sanoi, että mä olen sellainen HD, vai mikäs se nyt olikaan. Varmaan olenkin, mutta ei sitä ole tutkittu. En ole koskaan oikein pysynyt paikallani yhtään.”

Kasitonnin sohvalla istuskeleva Heinonen hymyilee ja naureskelee pulputellessaan työskentelystä – tai leikkimisestä – veljenpoikansa kanssa. ”Se on tosi mukavaa, vähän leikkiä. Ei se koskaan ole työtä.

”Niin, Anssille se on työtä. Joo”, hän kuitenkin tarkentaa. ”Kovaa työtä se on, ja on se kova sälli. Kyllä mä arvostan.”

Anssi puolestaan innostuu kertomaan, kuinka itse inspiroitui filmaamisesta nähtyään lapsena juuri Pena-sedän kaitafilmejä.

”Olit kuvannut, kun joku ajaa Pappa-Tunturilla kynnetyllä pellolla. Sitten reverseä painamalla filmin sai pyörimään takaperin ja me naurettiin aivan katketaksemme. En ollut ikinä nähnyt sellaista”, Kasitonni jatkaa.

Samaa filmin takaperin pyörittämisen tekniikkaa Kasitonni käytti vuosia myöhemmin lyhytelokuvassaan Liitäjät (2005), joka kertoo oravista. Skeittaamisen ja rockin soittamisen ohella nämä suojelevat kotimetsäänsä pukemalla päälleen karvaiset irtosiivet, joilla pystyy liitämään kuin, no, liito-orava konsanaan.

Näihin työleikkeihin ovat saaneet osallistua myös vaimo ja lapsi. Vaimo Maria Heinonen, eli taiteilija Maria Stereo, on tehnyt Kasitonnin kanssa musiikit moniin Kasitonni-filmeihin ja ehtinyt niissä kameran eteenkin.

Myös tytär Hertta on päässyt näyttelemään. Isän ja tyttären leikin ja työn limittyminen on nähtävissä ehkä parhaiten lyhyessä stop motion -videoteos Polariksessa (2023). Siinä pahvista rakennettu jäänmurtaja murtaa ensin jäätä ja sitten kiertää jään päällä tekemänsä railon viereen. Seuraavaksi pahvinen jäänmurtaja muuttuu Transformers-piirretyistä tutulla tavalla robotiksi, joka pilkkii railosta itselleen kalan ja syö sen.

”Hertta oli siellä robottipuvun sisällä, nousi ylös liike kerrallaan ja oli paikallaan aina kun otin kuvan.”

Kömpelyyden estetiikka

Tekemisen hauskuus paistaa läpi Kasitonnin lyhytfilmeistä. Ilmeistä on myös, ettei taiteilija ole kiinnostunut yksityiskohtien loputtomasta hinkkaamisesta. Kun käsikirjoitus on valmis, lavasteet rakennettu ja näyttelijät paikalla, toiminta on nopeaa. Linjana on, että ellei jotain täysin katastrofaalista tapahdu, kohtaus menee purkkiin yhdellä otolla. Turhan monet otot ”veisivät teoksesta autenttisuuden ja tekisivät niistä turhan siloteltuja”.

Tyyliseikkojen ohella toimintafilosofiaan kannustaa myös valittu tekniikka. Aikana, jolloin lähes jokaisella on taskussa naurettavan laadukas digitaalikamera, Kasitonni luottaa vanhan liiton filmikameroihin. Hänen 16-millinen luottokameransa on valmistettu neuvosto-Ukrainassa, ja ohjaajalle uusi, vaan ei oikeasti uusi 35-millinen on peräisin Valko-Venäjän sosialistisesta neuvostotasavallasta. Vanhoissa filmikameroissa on tekemisen meininki, 16-millistään Kasitonni kuvailee kameramaailman AK-47:ksi. Se on varmatoiminen kelissä kuin kelissä, ja jotain asemaista estetiikkaa kamerassa kieltämättä onkin.

Kovin nuuka tämä valinta ei ole.

”16-millisellä kuvaaminen maksaa filmeineen ja kaikkineen ehkä reilun kaksi euroa sekunti. 35-millisellä sitten sen neljä euroa sekunnilta. Kun kuvauspaikalla jengi kuulee että kamera käy, kaikki tietävät että se on nyt monta euroa sekunti ja tunnelma sähköistyy. Se on täysin eri tilanne kuin kuvata sama kohtaus 20 kertaa digikameralla.”

Ja vaikka kaikki ovat tottuneet somepalveluiden ja puhelimien valmiisiin retrofilttereihin, lopputulos on filmin kanssa aina erilainen.

”Monesti filmikamera päättää sinun puolesta asioita. Uudessa leffassa on kohtaus, jossa pieni filmin palanen oli tarttunut kuvaporttiin ja näyttää että siinä kuvan nurkassa on pieni musta kissa. Se on aika hieno ja tosi outo, emmekä voi kuvata kohtausta uudestaan kun lavasteetkin on jo purettu. Toisinaan filmi loppuu hieman liian aikaisin ja tulee odottamattoman nopea leikkaus. Näitä filmin loppumisesta seuraavia nopeita leikkauksia näkyy vanhoissa elokuvissa ja esimerkiksi Quentin Tarantino teki sellaisen ihan tarkoituksella Death Proof -elokuvaansa.”

Filmin kanssa yllätykset paljastuvat hitaammin kuin mihin digitaalisessa ympäristössä työskentelevät ovat tottuneet. Kasitonni ei myöskään halua siivota mahdollisia virheitä jälkikäteen digitaalisesti.

”Haluan käyttää käytännöllisiä tehosteita, että kaikki mitä ruudulla näkyy, on tavallaan oikeaa. Asiat ovat oikeasti tapahtuneet, ja minä olen vain dokumentoinut ne.”

Ajatus oikeiden asioiden dokumentoimisesta herättää pohtimaan, mikä lopulta onkaan se olennainen taideteos. Graffitikulttuuriin liittyy ajatus, että olennaisinta on itse prosessi: tekeminen on se tärkein asia ja näkyviin jäävä merkki eli graffiti – tai tässä tapauksessa lyhytelokuva – on ensisijassa dokumentaatio prosessista.

”Tuohan on itse asiassa tosi järkevä ja aika totuudenmukainenkin kuvaus!”, Kasitonni innostuu.

Myös prosessin arvaamattomuus ja pyrkimys irti kontrollista sopii ajatukseen leikistä. Vaikka leikin idea olisi etukäteen mietitty, kaaos ja sattuma liittyvät aina mukaan. Kukaan ei voi kontrolloida leikkiä liian tiukasti, tai sitten kyseessä on kelvoton leikki.

”Aika usein tuumailen näiden kanssa, että lähdin tekemään takkia, mutta tulikin liivit. Usein ne liivit kuitenkin lopulta istuvat paremmin tai ovat ainakin hauskemmat ja yllättävät tekijänkin.”

Ristiriitainen suhde viittauksiin

Erityisesti veistoksissaan Kasitonni viittaa lapsuutensa sarjoihin ja elokuviin. Ritari Ässä, A-ryhmä, Tähtien Sota, Galactica, Alf ja Karvinen vilahtelevat Kasitonnin kuvastossa tuon tuosta. Katse on nostalginen ja teokset vaikuttavat paluulta aikaan, johon pääsee enää muistoissa. Vaikka toisin saattaisi kuvitella, Kasitonni ei vietä päiviään noiden lapsuutensa suosikkien parissa.

”Olen yrittänyt katsoa Alfia ja Ritari Ässää, mutta nehän on ihan mahdottomia katsottavia. Että en mielelläni palaisi niiden pariin. Enemmänkin pyrin palaamaan siihen, miltä minusta tuntui lapsena kun katsoin niitä ja pyrin ammentamaan sieltä jotain.”

Sama ristiriitainen suhde teosten aiheisiin näkyi, kun Kasitonni piti avajaispuhetta Helsingin Taidehallin näyttelyssään. Taidehalliin oli tuotu lasikuidusta, muovista, teräksestä ja jos mistäkin rakennettu, aidon kokoinen kopio Anita Mäkelän kiihdytysautosta. Moninkertainen Euroopan mestari Mäkelä oli mukana avajaisissa, joissa Kasitonni myös pohti suhdettaan selvästi rakkaisiin kiihdytyskisoihin. Hän sanoo, että lajissa on läsnä kuolemanvaara yhden virheen päässä, kepeys ja kiiltävät pinnat. “Se on järjetöntä, ja varmaan jossain vaiheessa niistä luovutaan niin kuin monesta muustakin, missä polttomoottoreilla touhutaan.”

Ristiriidat eivät kuitenkaan ole itsessään ongelma. Ja on erityisen hienoa, jos kykenemme niitä omissa kiinnostuksenkohteistamme tunnistamaan.

Taiteilija itse löytää myös huumoria tavassaan käsitellä lapsuuden suosikkeja, ehkä ironiaakin. ”Mutta en pysty niitä täysin dissaamaankaan, koska olin itsekin niistä aikoinaan niin innoissani.”

”Ehkä meissä kaikissa elää vielä se lapsi sisällä”, Kasitonni selittää valintojaan piirtäen samalla ilmaan 48-vuotiaan itsensä ääriviivoja sekä kahdeksanvuotiaan Anssin ääriviivoja aikuisen sisään. ”Se lapsi on täällä sisällä eikä sitä voi täysin tukahduttaa. Tai mä en ainakaan siihen pysty, enkä haluaisikaan pystyä.”

Kasitonni myös uskoo onnistuneensa säilyttämään lapsuudesta tutun kyvyn innostua asioista. ”Ehkä innostun nykyään hieman eri asioista, mutta se innostuminen on tärkeää aivoille ja hyvinvoinnillekin.”

Toisinaan hieman vakavampi

Jos Kasitonnin teosten teemoja ja tunnelmaa tarkastelee, lyhytelokuvat ja veistokset erkaantuvat omiin kategorioihinsa. Veistokset ovat usein hassuttelevampia ja viittaukset lapsuuden suosikkeihin suorempia.

”Ehkä lyhäreissä näkyy ikään kuin minun vakavampi puoli. Ei sekään puoli kovin vakava ole, mutta veistoksiin suhtaudun kepeämmin.”

Eroa selittää osaltaan tekoprosessien erilaisuus. Pieni veistos saattaa syntyä päivässä, kun lyhytelokuva vaatii työryhmän ja aikaa.

”Yhteen lyhäriin menee vähintään vuosi. Tuntuisi hullulta käyttää vuosi kepeän vitsin tekeminen. Veistosten kanssa on helpompaa: jos nyt tästä ei tule hyvää, huomenna voin tehdä seuraavan.”

Parhaillaan työn alla olevan Panssarilaiva Jotenkin -lyhärin kuvaukset alkoivat viime kesänä ja jatkuvat tänä kesänä. ”Idea teokseen lähti, kun nurmikkoa leikatessa päässä pyöri lorumaisesti ’Potemkin’. Olin varmaan juuri lukenut uutisen Panssarilaiva Potemkin -elokuvan satavuotisjuhlista.”

Parhaillaan ohjaaja rakentaa verstaalla otsa hiessä lasikuidusta tykkitornia. Verstaan pihassa nököttävä vanha ruoppauslautta odottaa päälleen rakennettavaa panssarilaivakulissia. Kulissilautta pääsee kesällä seilaamaan läheiselle järvelle, ja kuvausten kanssa pitäisi olla valmista tämän vuoden loppuun mennessä.

Panssarilaivan kuvauksissa hyödynnetään myös Tukholman satama-altaaseen 1979 pakkolaskun tehnyttä maatalousyhtiö Hankkijan pienkonetta. Merestä kalastettua lentokonetta kierrätettiin vuosien ajan ympäri Pohjoismaita turistinähtävyytenä, kunnes 2000-luvulla se löysi paikkansa Hotelli Kittilän edustalta. Lopulta talvimyrsky irroitti koneen jalustaltaan ja se päätyi romukasaan. Kasitonni pelasti koneen kasasta ja on rakkaudella oikonut kuopat ja klommot sen kyljistä ja sutinut maalia pintaan. Nyt kone nököttää naapuripellon korkeimmalla kohdalla vanhan Scania-rekan pystyyn nostetun akselin päässä. Hyvin laakeroitu akseli mahdollistaa lentokoneen kääntelyn. Akselin hydrauliikka voidaan yhdistää viereen ajetun traktorin hydrauliikkaan, ja siten lentokonetta voidaan myös kallistella eri suuntiin.

”Se näyttää ihan aidolta”, taiteilija intoilee kädet tuulimyllynä pyörien.

Ihan aidolta samassa merkityksessä kuin asiat leikeissä ovat ”ihan aitoja”.

Myös skene muuttuu

Monille saattaa tulla yllätyksenä, että nykytaidekenttä on tiukan hierarkkinen ja konservatiivinen maailma täynnä kirjoittamattomia sääntöjä. Monet taiteilijat jännittävät, että heitä ei oteta vakavasti, elleivät he käyttäydy vakavasti ja tee vakavia töitä. Kaikilla säännöillä on kuitenkin poikkeuksensa, ja Anssi Kasitonni menee määrätietoisesti monia alan käytäntöjä vastaan.

Kangasalan Sahalahdella, hämäläissä maalaismaisemissa viihtyvä taiteilija ei asu kaupungissa, jossa taidepiirit usein viihtyvät. Hänen teoksensa vaikuttavat kertovan hyvin kepeistä ja pöhköistä asioista. Monet kuraattorit, taiteilijat ja yleisöönkin kuuluvat ovat hämmentyneet niiden edessä.

”Minulla on semmoinen huumori ja tapa pelleillä, mikä oli ehkä punainen vaate korkeakulttuurisissa piireissä. Yksi ensimmäisistä näyttelyistäni oli Kluuvin galleriassa Helsingissä, ja joku oli kirjoittanut vieraskirjaan, että ’kuka näitä saatanan tivolilaitteita oikein rakentaa’. Minun mielestäni taiteessakin voi olla huumoria. Ei tietenkään kaikessa taiteessa pidä sitä olla, ja pitää olla myös vakavaa taitetta. Mutta on oltava lokero myös hauskalle taiteelle.”

Huumoria ja hämmennystä oli ilmassa silloinkin, kun Mäntän kuvataideviikkojen avajaisissa vuonna 2009 yleisö pääsi ihastelemaan Kasitonnin siihen mennessä kunnianhimoisinta veistosta: pahvista rakennettua, oikean kokoista kopiota vuoden 1968 Plymouth-jenkkiraudasta. Koska taiteilijalla ei ollut varaa hankkia unelmiensa autoa, hän rakensi sen aaltopahvista ja maalasi spraylla kullanväriseksi.

”Kimmo Schroderus kirjoitti näyttelykatalogiin jotenkin niin, että olen ’Suomen ainoa kuvanveistäjä, joka askartelee ammattimaisesti’. Tykkään ihan hirveästi askarrella. Askarrellessa mieli rauhoittuu ja voi antaa sen askartelemisen viedä.”

Sittemmin pahvinen Plymouth nähtiin museoissa eri puolilla Suomea, ja se löysi lopulta paikkansa Kangasalan kirjaston salista.

”Popkulttuuriviittaukset saattavat ärsyttää joitakin. Eikä popkulttuuri mun mielestä ole taidetta. Siellä on tosi hienoja ja koskettavia asioita ja voin itkeä pillittää jonkun viihde-elokuvan kohdalla, mutta se ei vielä tee viihteestä taidetta.”

Yli 20-vuotinen taiteilijaura ja merkittävät näyttelyt ovat helpottaneet muotista karkailua. Ehkä kritiikkiä on vaientanut myös taideinstituutioiden hyväksyntä. Kasitonnin teoksia on nähty muun muassa nykytaiteenmuseo Kiasmassa, ja hänellä on ollut soolonäyttelyt niin Helsingin Taidehallissa kuin nyt Serlachiuksessakin.

”Taidekentällä tykätään lokeroida asioita. Ehkä monet ajattelevat nykyään, että ’Kasitonni on tuollainen ja saa tehdä tommoisia siellä omassa lokerossaan, olkoon siellä’.”

Mitä ja kenelle

Erilaisuudessaan Kasitonnin tuotanto vetoaa tavanomaisesta taideyleisöä erilaisempaan porukkaan. Monet, jotka eivät museoissa tavallisesti luuhaa, ovat käyneet katsomassa hänen näyttelyjään. Se on näkynyt myös Mäntässä, jossa Serlachius-museoiden johtaja Sivonen hyrisee tyytyväisyyttään. Kävijöitä on riittänyt ja ennen kaikkea mukana on ollut paljon heitä, joita ei museossa tavallisesti nähdä.

Kasitonnilla on edessä myös osallistuminen paikalliseen jokamiesluokan ralliin, kansankielellä romuralliin, jonka Prix de 8000 -erikoislähdössä taiteilija pääsee kisaamaan itse tuunaamallaan autolla.

Mäntän näyttelyn yhteydessä on myös työtila, johon koululaisryhmät tulevat askartelemaan näyttelykierroksen jälkeen. Kyse on museon perustoimintaan kuuluvasta pedagogisesta työstä. Tällä kertaa työpajoissa askarrellaan kierrätyspahvista, keksipaketeista ja vastaavista robotteja ja malleja tulevaisuuden opetustiloista. Harvoin näyttely ja opetus ovat sopineet näin saumattomasti yhteen.

”Se työpaja on huippu!”, Kasitonni innostuu. ”Toivottavasti lapsilla tulee sellainen olo, että jos tämän näköinen materiaali hyväksytään museoon, niin itsekin pystyn sellaista tuottamaan.”

”Ne meidän teoksethan ovat lähes samannäköisiä”, taiteilija jatkaa hieman kuitenkin liioitellen. ”Tämä voi tuoda nuorille sellaisen ajatuksen, että kaikki on mahdollista. Minusta se on huippua.”

Kannustus ja luottamus ovat asioita, joita Kasitonnikin on itsekin kaivannut ja myös saanut. Työläisperheen lapselle taiteilijuus ei ole ilmeisin ammatti.

”Äiti harrasti maalaamista ja se luki tyyliin 50-vuotiaana taidehistorian appron. Hän olisi halunnut aikanaan hakea Ateneumin taidekouluun, eli nykyiseen Kuvataideakatemiaan, mutta hänen isänsä ei antanut lupaa. Piti opiskella oikea työ.”

Tuki oli tärkeää silloin, kun Kasitonni pyrki äitinsä kannustamana opiskelemaan taidealaa ja sen jälkeenkin. Tänä vuonna Tampereen elokuvajuhlilla ensi-iltansa saaneessa Anssi Kasitonnin maailma -dokumentissa kuitenkin nähdään kohtaus, jossa Kasitonnin isä keskustelee veljensä Pentin eli Pena-sedän kanssa pojan uravalinnasta. Niin sanottuja oikeita töitä tehneen isän skeptisyys on kulkenut mukana Anssin opiskeluajoista alkaen, mutta jossain vuoden 2011 saadun Ars Fennica -palkinnon tietämillä epäilykseen alkoi ilmaantua murtumia.

”Joo, isä on tajunnut, että tälläkin voi pärjätä. Hän tietenkin kääntää sen niin päin, että ’näköjään tuommoisella pelleilyllä pärjää’. Eikä näemmä häpeä sanoa sitä kansan edessä, mikä oli ehkä hiukan yllättävää. Mutta jos hän on sitä mieltä, niin minkäs sille voi.”

Moni taiteilija olisi saattanut olla hieman nyreä siitä, että oma isä juttelee moisia dokumenttielokuvassa, mutta Kasitonni suhtautuu asiaan varsin rauhallisesti.

”Hän sanoo, että se oli hänen konstinsa potkia minua perseeseen. Mutta uskookohan siihen itsekään?”

Katsoessaan maailmaa ja meitä kanssakulkijoita Kasitonnin katse on lempeä ja hyväntahtoinen riippumatta siitä, mitä me oikeasti teemme joka päivä planeetallemme ja toisillemme.

”Haluan kertoa ihmisille siitä, miten tämän maailman näen. Ja tykkään kävellä kadun aurinkoisella puolella, mikä ehkä tulee mutsilta. Hän näkee lähes rasittavuuteen saakka pelkästään hyvät puolet kaikissa asioissa. Minäkin kuulemma olen sellainen, ja vaimoa ärsyttää kun aina yritän kääntää asiat positiivisiksi. Mutta kyllä mutsi on tässä minua rajumpi.”

Anssi Kasitonni: Below Zero Finnish Art Award 2026 Serlachius Pääkonttorissa Mäntässä 30.8. asti.

Prix de 8000 Särkikankaan moottoriradalla Vilppulassa 16.5.

Sami Sänpäkkilä: Anssi Kasitonnin maailma elokuvateattereissa 8.5. alkaen.