Alussa lavan etualalla nähdään kolme hahmoa, jotka käsikirjoitusnivaskojen ja tekniikalle huudeltavien ohjeiden myötä vaikuttavat ohjaavan hitaasti myötäpäivään näyttämöllä pyörivässä mökissä tapahtuvaa esitystä. Kaiken yläpuolella olevalle näytölle samplataan aiemmin kuvattuja kohtauksia ja suoratoistokuvaa mökin tapahtumista. Tunnelma tiivistyy, kun ohjaajat astuvat näyttelijöiden rooleihin ja alkavat osallistua tapahtumiin. Sveitsiläisen Milo Raun Tukholman Dramatenin kirjoittamassa ja ohjaamassa Rage-näytelmässä joukko eri-ikäisiä kulttuurivasemmistolaisia on viettämässä aikaa talvisella kesämökillä. Uutisissa kerrotaan Ruotsin pääministeriin kohdistetusta terrori-iskusta ja maahan julistetusta poikkeustilasta. Nopeasti järkkyneessä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä taloon tunkeutuu Michael Hanekenin Funny Games -elokuvan tapaisia väkivaltaisia äärioikeistolaisia ja seuraa verilöyly. Yhteiskunnallista väkivaltaa Rau käsitteli myös pari vuotta sitten Espoon teatterissa
Wienin juhlaviikkoja johtava teatteriohjaaja Milo Rau soveltaa sosiologiaa lavalle ja haluaa palauttaa vallan katsojille
Rage-näytelmässä toisiinsa törmäävät uusoikeistolainen väkivalta ja kulttuurivasemmiston neuvottomuus.
Yläkuva: Ragessa nuori näyttelijä Alva (Alva Bratt) tarjoaa keskisormea hyvinvoivien kulttuurivasemmistolaisten liberalismille. Dramaten-konkari Elin (Elin Kiinga) on neuvoton. nihilistisen vihan äärellä. Kuva: Sören Vilks