Anssi Kasitonni jauhotti vastustajansa

”Sanotaan näin, että voitto mielessä.”
Anssi Kasitonnin tavoite on selvä juuri ennen Prix de Kasitonni -kilpailun starttia Särkikankaan moottoriradalla toukokuun puolivälissä.
Kasitonni on tullut tutuksi omintakeisista lyhytelokuvista ja veistoksista, jotka usein koettelevat rajoja, joita taiteelle on tykätty asettaa. Hän kertoo siirtyneensä taiteen pariin melko suoraan mopojen ja autojen virittelyn ja korjaamisen maailmasta. Tausta näkyy myös hänen teoksissaan, joita on parhaillaan nähtävissä Serlachius-museossa.
Näyttelyissään Kasitonni on esitellyt vuosien mittaan muun muassa aaltopahvista rakentamaansa, oikean kokoista kullanväristä kopiota vuoden 1968 Plymouth Valiant -jenkkiraudasta, ja samoin oikean kokoista kiihdytysauton mallia. Prix de Kasitonni -kilpailussa hänen teoksensa ottivat aimo askeleen toiminnallisempaan suuntaan: museon antamalla muutaman satasen budjetilla hän osti kaksi auton raaskua, ja tuunasi ne kilpakuntoon.
Kasitonni esitteli kilpapeliään ennen lähtöä.
”Tässä on tuplaturbo.” Eli kaksi vappuhyrrää konepellissä.
”Ja tässä on neliveto.” Eli etuvetoisen auton eturenkaiden vanteisiin on hitsattu kiinni toiset vanteet renkaineen.