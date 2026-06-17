Israel on ensimmäistä kertaa hävinnyt mediasodan, sanoo tutkija

”Israel on yliarvioinnut tukijoiden myötämielisyyden ja samalla ensimmäistä kertaa hävinnyt mediasodan”, yhteiskuntatieteiden tohtori ja Lähi-idän mediasodan tutkija Tapio Kujala sanoo.
Yhdysvaltalainen Pew Research Center teki keväällä 2026 mielipidetutkimuksen 36 maassa ja kysyi yli 44 000 vastaajalta suhtautumista Israeliin. Kielteisesti Israeliin suhtautuvien osuuden mediaani oli 67 prosenttia, myönteisesti suhtautuvien 25 prosenttia. Myönteinen suhtautuminen Israeliin on tutkituissa maissa laskussa: vain Kreikassa myönteisesti suhtautuvien määrä nousi vuoden takaisesta tutkimuksesta, joskin osuus sielläkin on vain 30 prosenttia.
Gallup-tutkimuslaitos puolestaan kysyi yhdysvaltalaisilta, kummalla puolella heidän sympatiansa ovat: israelilaisten vai palestiinalaisten. Ensimmäistä kertaa palestiinalaisiin suhtaudutaan myönteisemmin (41 prosenttia) kuin israelilaisiin (36 prosenttia).
Kujala ei ihmettele Israelin tuen vähenemistä. ”Valehtelu ja peittäminen eivät toimi, kun faktat eivät ole kunnossa. Faktojen ja propagandan välinen ero on liian suuri.”
Israel käyttää yli 700 miljoonaa euroa tiedotukseen ja propagandaan vuonna 2026. Määrärahaa nostettiin 140 miljoonalla, kun gallupit eri maissa osoittivat Israelin tukijoiden jyrkän vähenemisen Gazan sodan ja väkivaltaisuuksien takia.